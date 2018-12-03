الفنانة سمر جابر تخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة حسين باشا

خضعت الفنانة سمر جابر لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصّور حسين باشا وظهرت سمر من خلال الصور بفستان بنفسجي اللون,وتم التقاط الصور في أماكن طبيعية وظهرت سمر وهي تحمل سلة بها موز.

وشاركت سمر جابر في مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن" وجسّدت سمر دور صحافية تتزوج من رئيس تحريرها.

يذكر أن "أنا شهيرة أنا الخائن" رواية مُقتبسة عن أحداث حقيقية سجلتها الكاتبة نور عبد المجيد، وصدرت عن الدار المصرية اللبنانية على كتابين في عام 2013، وتحكي الكاتبة من خلالها على لسان بطلي القصة شهيرة ورؤوف حكايتهما من وجهة نظر كل منهما بشكل منفصل بالكتابين، ويقدم الكتاب الأول القصة كما عاشتها شهيرة، ويقدم الثاني وجهة نظر رؤوف الطرف الآخر في العلاقة، وتتخذ من الخيانة الزوجية والانتقام بطلًا رئيسيًا في الحكاية.