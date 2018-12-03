داليا البحيري تُثير الجدل بسبب إطلالتها الجريئة رفقة زوجها

تعرّضت الفنانة داليا البحيري للانتقادات بعد تداول صورتها برفقة زوجها,وهي ترتدي فستانًا قصيرًا أثار غضب روّاد التواصل الاجتماعي.

وشاركت البحيري في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" ومن المقرر عرض الجزء الثاني من المسلسل قريبًا,وتدور أحداث العمل بشأن محمود وليلى يتقابلان من خلال العمل والذي يقرب بينهما بشدة، فيقع كل منهما في حب الآخر، ولكن هذا اللقاء جاء متأخرًا، فكل منهما ملتزمان بالعديد من الواجبات تجاه أشخاص آخرين في حياتهما، لذلك تظهر العديد من العقبات أمام هذا الحب، بالإضافة إلى وجود العديد من علاقات الحب والعاطفة حولهما، فالكل يبحث عن فرصة لتلك الحالة التي يتمني أن يعيش فيها الجميع.

يذكر أن المسلسل بطولة داليا البحيري، فراس سعيد، مراد مكرم ، هبه الأباصيري ،هند عبد الحليم، ريم سامي، أميرة العايدي، أمل رزق،أحمد عبد الله، عمرو عابد، حنان يوسف، أحمد يحيى، عمر زهران، محمد غنيم، عزة بهاء، ندى الألفي، رويدا النعيم، سلمى الكاشف، جوليا الشواشي، تسنيم، نور مصيلحي، ميرال، لانا عماد، لورين حيدر، سارة نخلة، مي ابراهيم، محمد رجابي، نونا، إسلام شوقي، رباب إبراهيم, ومن تأليف شهيرة سلام وإخراج منال الصيفي، وإنتاج مصر للسينما.