الكاتب مدحت العدل يكشف عن أحب أعماله إلى قلبه في "معكم"

القاهرة - محمد عمار
كشف الكاتب مدحت العدل من خلال لقاؤه في برنامج معكم مع الأعلامية منى الشاذلي أن من أهم الأعمال التي كتبها وقريبة إلى قلبه هو فيلم إشارة مرور حيث أنه أول عمل له في السينما وكانت فكرته جديدة وأخرج فيه كل إبداعه حتى الأغاني التي كتبها للمطرب محمد فؤاد حينها موضحا أن إشارة مرور تجربة كبيرة وثرية لن يستطيع أن ينساها خاصة أنها كانت مع مخرج عبقرى وهو خيري بشاره
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