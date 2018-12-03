شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ووليد منصور يحتفلان بالسلطان سليمان فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أمير كرارة ومنظم الحفلات وليد منصور بالانتهاء رسميًا من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "كازابلانكا" مع النجم التركى خالد ارجنيش، الشهير بالسلطان سليمان، وذلك بسهرة خاصة فى أحد فنادق التجمع الخامس.

ويجمع الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ومحمود البزواى، مع ظهور السلطان سليمان لأول مرة فى فيلم مصرى، والفيلم من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى.