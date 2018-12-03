- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ووليد منصور يحتفلان بالسلطان سليمان فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أمير كرارة ومنظم الحفلات وليد منصور بالانتهاء رسميًا من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "كازابلانكا" مع النجم التركى خالد ارجنيش، الشهير بالسلطان سليمان، وذلك بسهرة خاصة فى أحد فنادق التجمع الخامس.
ويجمع الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ومحمود البزواى، مع ظهور السلطان سليمان لأول مرة فى فيلم مصرى، والفيلم من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى.
شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ووليد منصور يحتفلان بالسلطان سليمان فى القاهرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .