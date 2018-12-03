شكرا لقرائتكم خبر عن ورطة أحمد السقا بسبب سيناريو "البريمو" وتأخير التعاقدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ المخرج محمد سامى صناع مسلسل "البريمو" للنجم أحمد السقا، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بطلبه من مؤلف العمل أيمن سلامة إعادة كتابة الـ5 حلقات الأولى من جديد، وذلك بعدما انتهى سلامة من كتابتها فى الأسابيع الماضية، وذلك من شأنه يجعل علمية البدء فى التصوير تتأخر عن الخطة التى تم وضعها من البداية.

ويأتى إجراء التعديلات على السيناريو أو كتابته من جديد فى الوقت الذى لم يتم الاستقرار على الفنانين الذين يقدمون الأدوار الرئيسية فى العمل إلى جانب أحمد السقا ومى عمر وكمال أبو رية المتعاقدين بشكل رسمى منذ فترة، بسبب كثرة الاعتذارات عن المسلسل، وذلك جعل القلق يصل إلى القائمين على العمل رغم ترشيح قائمة من الفنانين منهم أحمد زاهر وإدوارد وآخرين.

ويعود أحمد السقا بـ "البريمو" إلى الدراما فى رمضان المقبل بعد غيابه رمضان الماضى، حيث قدم آخر أعماله "الحصان الأسود" الذى شاركه البطولة ياسمين صبرى وشيرى عادل وصبرى فواز وأحمد بدير ومحمد فراج وأميرة العايدى وأحمد العوضى ومحمد عادل وميرنا نور الدين وآخرون، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج أحمد خالد موسى.

وفى سياق متصل يبدأ أحمد السقا خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير فيلمه الجديد "ترانيم إبليس" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد نادر جلال، ويشاركه البطولة منى زكى خالد النبوى ومصطفى شعبان وأمينة خليل ودياب وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر طرحه فى 2019.