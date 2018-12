أبرزهم "هانكس" و"دي كابريو".. تعرف على نجوم جسدوا ذوي الاحتياجات الخاصة في السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يحتفل العالم، اليوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يوم خصصته الأمم المتحدة بهدف فهم قضايا الإعاقة ودعم حقوقهم المدنية، حيث تقوم عدد من المؤسسات بإقامة حفلات خاصة يقوموا خلالها بالترويج لمواهبهم ومهاراتهم الاجتماعية.

وللسينما دور كبير في رصد ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث يحرص عدد كبير من نجوم السينما حول العالم على تجسيد هذه الأدوار على الشاشة، لما يحمله الدور من تحديات وصعوبات تقربهم أكثر للفوز بالعديد من الجوائز العالمية، ونظرًا لما تحمله هذه الأدوار من مشاعر إنسانية تمكن البعض منهم من توصيل رسائلهم.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز النجوم الذين جسدوا شخصيات ذوي احتياجات خاصة على شاشة السنيما:

1- داستن هوفمان (Rain Man)

الفيلم إنتاج عام 1988، وتدور أحداثه في إطار درامي مقتبس من قصة حقيقية عن الأمريكي "كيم بيك" صاحب القدرات العقلية المذهلة والمصاب بالتوحد، وجسد النجم العالمي داستن هوفمان الشخصية الرئيسية في الفيلم، والذي على الرغم من إعاقته إلا أنه يمتلك ذكاءً خارقًا، وتمكن هوفمان من الترشح والفوز بجائزة الأوسكار الأولى والوحيدة له بمسيرته الفنية، في دور أكد من خلاله على أهمية هذه الأدوار وقدرتها على توصيل عدد من الرسائل الهامة للجمهور.

2- شاروخان (My Name is Khan)

للسينما الهندية نصيب من هذه الأدوار، وأبرزهم النجم العالمي شاروخان في الفيلم الدرامي "My Name is Khan" والذي جسد خلاله شخصية هندي مسلم والمصاب بمتلازمة "أسبرجر" وهي إحدى اضطرابات التوحد، ويظهر خلالها المريض صعوبات في التفاعل الاجتماعي، وعلى الرغم من الإعاقة إلا أن البطل (شاروخان) يدخل في تحدي ويحاول الوصول إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة مفعمة بالقصص الانسانية، ويعد الفيلم من أهم الأعمال السينمائية لهذه النوعية من الأدوار.

3- توم هانكس (Forrest Gump)

الفيلم من إنتاج عام 1994، وقام ببطولته النجم العالمي توم هانكس، وأدى خلاله شخصية رجل يعاني من بطء الفهم ولكن يمتلك قدرات بدنية مذهلة تمكنه من دخول عدد من التحديات والتي تضعه وسط مصاف الرياضيين وأصحاب المراكز الرفيعة، وعلى الرغم من معاناته لكنه تمكن من إيجاد السلام الداخلي وكان دائمًا يدعم من حوله من خلاله عدد من التجارب الحياتية التي أكد خلالها أن إعاقة العقل هي أسوء بمراحل من الإعاقة الذهنية، وفاز توم هانكس بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل في دور رئيسي عن هذا الفيلم.

4- ليوناردو دي كابريو (?What’s Eating Gilbert Grape)

الفيلم إنتاج عام 1993، وتدور أحداثه في إطار درامي حول عائلة تمر بتجربة قاسية بعد وفاة والدها، والتي تضم "أرني" المعاق ذهنيًا والذي يجسده ليوناردو دي كابريو، ويقوم بالاعتناء بشقيقه "جيلبرت" -جوني ديب- ويعد الفيلم من أبرز الأفلام التي ناقشت أدوار ذوي الاحتياجات الخاصة على شاشة السينما بفترة التسعينيات، وتمكن دي كابريو من تجسيد الشخصية بالشكل الاحترافي المطلوب وهو ما رشحه لجائزة الأوسكار الأولى له في مسيرته، ويظل دوره بأحداث الفيلم هو الأبرز بمسيرته السينمائية.

5- شون بن (I am Sam)

الفيلم إنتاج عام 2001، بطولة النجم العالمي شون بن، ويعد دوره من أهم الأدوار التي ناقشت ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقوم خلاله بتجسيد شخصية يدعي "سام" والذي يعاني من تأخر قدراته العقلية، ويعتني بابنته التي تبلغ من العمر 7 سنوات، ليواجه خطرًا من قبل المجتمع الذي يري أنه غير قادر على تربية ابنته نظرًا لقدراته العقلية المتأخرة، والفيلم مليء بالمشاعر والأحاسيس الإنسانية، وحصل شون بن من خلاله على ترشيح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل في دور رئيسي.

6- آل باتشينو (Scent of a Woman)

الفيلم إنتاج عام 1992، بطولة النجم العالمي آل باتشينو، وتدور أحداثه حول ملازم متقاعد "كفيف" يقرر قضاء إجازة عيد الشكر في مدينة نيويورك الأمريكية برفقه شاب يعمل على العناية به، وحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه تجاريًا، كما فاز آل باتشينو بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل في دور رئيسي عام 1993.

7- سام ورثينجتون (Avatar)

الفيلم إنتاج عام 2009، للمخرج العالمي جيمس كاميرون، حيث قدم بأحداث الفيلم شخصية تعاني من إعاقة وهو "قعيد" يتم إرساله لأحد الكواكب لاستبداله مكان اخيه الذي توفي ويقوم بالدخول إلى الـ"أفاتار" الخاص بشقيقه في محاولة منه لفهم وإدراك المحيطين به في الكوكب، وحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات وسط إشادة عدد من النقاد والسينمائيين بمستوى الفيلم، وأصبح هو الفيلم الأعلى إيرادات في تاريخ السينما.

8- جيمس مكافوي (X- Men)

الفيلم قام ببطولته النجم العالمي جيمس مكافوي "القعيد" الذي يمتلك قدرات عقلية خارقة وهي التحكم في عقول من حوله، الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الأبطال الخارقين والخيال العلمي، وعلى الرغم من كون الفيلم خياليًا، إلا أنه رصد بأحداثه شخص ذو احتياجات خاصة ولكنه يمتلك قدرات عقلية غير طبيعية في محاولة لتسليط الضوء على ذوو القدرات الخاصة بشكل مختلف على شاشة السينما.