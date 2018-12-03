بالصور- مخرج "ورد مسموم" يحتفل بجوائزه من "القاهرة السينمائي" وسط عمال "المدابغ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل أحمد فوزي صالح، مخرج فيلم "ورد مسموم"، بجوائزه الثلاث من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط عمال المدابغ، اليوم الاثنين.

وحرص صالح على توجيه كلمات الشكر لعمال المدابغ وأهالي عزبة المدابغ وعين الصيرة، وكل من تابع الفيلم من بدايته قائلًا: "شكر كبير لفريق الفيلم، ولمن شاركونا رحلتنا الطويلة حتى وصلنا لصالات السينما في مصر، وشكر من قلوبنا لكل عمال المدابغ وأهالي عزبة المدابغ وعين الصيرة الذين لولاهم ما كان هذا الفيلم أبدًا".

يُذكر أن فيلم "ورد مسموم" يسافر غدًا الثلاثاء للمشاركة في المهرجان الدولي للسينما بمراكش، في المغرب.

الجدير بالذكر أن "ورد مسموم" حصل على 3 جوائز، هي: جائزة صندوق الأمم المتحدة للشباب، وفي مسابقة آفاق السينما العربية حصد جائزتين هما: جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، وجائزة أحسن فيلم عربي، مقدمة من تيك توك بقيمة 15 ألف دولار.