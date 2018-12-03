بالصور- أمير كرارة ووليد منصور يحتفلان بوصول خالد أرجنش إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل الفنان أمير كرارة والمنتج وليد منصور، بوصول الممثل التركي خالد أرجنش المعروف في الوطن العربي باسم السلطان سليمان، نسبة لدوره في مسلسله الشهير "حريم السلطان"، إلى مصر وبدء تصوير أولى مشاهده في فيلم "كازابلانكا" في أحد فنادق التجمع الخامس.

وحضر الاحتفال زوجة كرارة، ومديرة أعمال خالد أرجنش، ومصمم مشاهد الأكشن داني والمخرج بيتر ميمي.

"كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، محمود البزاوي، دلال عبدالعزيز، باسل خياط، أحمد داش، والفنان المغربي محمد مفتاح، والفنان التركي خالد أرجنش.

الفيلم يدور في إطار من الأكشن والتشويق، وسوف يتم تصويره في أكثر من دولة، كما تعاقدت الشركة المنتجة مع شركة فرنسيك لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر.

الفيلم تأليف هشام هلال إنتاج وليد منصور، يوسف الطاهر، مشاهد الأكشن تحت إشراف "كالا"، إخراج بيتر ميمي، ويعتبر هذا الفيلم التعاون الأول الذي يجمع أمير كرارة مع المنتج وليد منصور.