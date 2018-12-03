بريانكا شوبر ونيك جونز في الهند بعد زواجهما.. والجمهور يسأل عن شهر العسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حرصت النجمة العالمية صوفي ترنر إحدى بطلات مسلسل المغامرات "Game of Thrones" على حضور حفل زفاف صديقتها النجمة العالمية بريانكا شوبرا على النجم الأمريكي نيك جونز، إذ احتفلوا في الهند وسط تواجد الأهل والأصدقاء المقربين، وسط تساؤلات عدد من المتابعين حول شهر العسل.

وظهرت صوفي ترنر مع صديقها جو جونز شقيق نيك جونز، ونشرت عددًا من الصور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ظهرت خلالها وهي تقضي وقتاً ممتعاً بحفل الزفاف وسط سعادة المتواجدين ببريانكا.

واحتفلت بريانكا بحفل زفافها على نيك جونز بأكثر من مناسبة مختلفة خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من مرور ساعات على حفل الزفاف، إلا أن عدسات الباباراتزي التقطت صورًا لبريانكا وزوجها نيك وهما يتنزهان بشوارع الهند لأول مرة كزوجين، وسط تساؤلات متابعيهما حول عدم سفرهم لقضاء شهر العسل حتى الآن.