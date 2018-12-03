كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ديزني تصدر عرضا دعائيا لفيلم “ARTEMIS FOWL”

متابعة-سنيار: بعد انتظار طويل، حولت ديزني رواية 2001 Artemis Fowl إلى فيلم، استجابة لموجة تحويل القصص الشعبية إلى أفلام، والتي تشهدها هوليوود.

يعطي المقطع الدعائي الأول لـ “Artemis Fowl” لمحة سريعة في عالم خيالي، وتدور قصة الفيلم حول أرتميس البالغ من العمر 12 عامًا والذي يمتلك ذكاءً غير عادي، وينحدر من سلسلة طويلة من المجرمين، والذي يخوض معركة قاسية ضد الجنية، والمخلوقات القوية والغامضة التي تعيش في العالم السفلي والتي قد تكون مسؤولة عن اختفاء والده قبل عامين.

فيلم “Artemis Fowl” يصل إلى دور العرض في 9 أغسطس 2019.