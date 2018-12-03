كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ديزني تصدر عرضا دعائيا لفيلم “ARTEMIS FOWL”
متابعة-سنيار: بعد انتظار طويل، حولت ديزني رواية 2001 Artemis Fowl إلى فيلم، استجابة لموجة تحويل القصص الشعبية إلى أفلام، والتي تشهدها هوليوود.
يعطي المقطع الدعائي الأول لـ “Artemis Fowl” لمحة سريعة في عالم خيالي، وتدور قصة الفيلم حول أرتميس البالغ من العمر 12 عامًا والذي يمتلك ذكاءً غير عادي، وينحدر من سلسلة طويلة من المجرمين، والذي يخوض معركة قاسية ضد الجنية، والمخلوقات القوية والغامضة التي تعيش في العالم السفلي والتي قد تكون مسؤولة عن اختفاء والده قبل عامين.
فيلم “Artemis Fowl” يصل إلى دور العرض في 9 أغسطس 2019.
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| ديزني تصدر عرضا دعائيا لفيلم “ARTEMIS FOWL” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سنيار وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سنيار ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .