الإعلامية السعودية روزانا اليامي تصف مذيعة كويتية بـ ثقيلة الدم وتثير فضول الجمهور

كتب امير فتحي في الاثنين 3 دجنبر 2018 11:04 مساءً -

الإعلامية السعودية روزانا اليامي تصف مذيعة كويتية بـ ثقيلة الدم وتثير فضول... الصفحة الرئيسية فن شارك على تويتر شارك على الفايسبوك شارك على تويتر شارك على الفايسبوك

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