ما الذي كشفه طبيب نجل طلال سلامة الذي توفي منذ ايام!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 دجنبر 2018 11:04 مساءً -

قدّم طبيب نجل ​طلال سلامة​ الذي توفي منذ ايام، احرّ التعازي للأخير، كاشفا عن ان الراحل تعرّض في طفولته لحادث شفي منه بعد ذلك، حيث انه كتب عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “أصدق التعازي للأخ العزيز طلال سلامة في وفاة ابنه الغالي أحمد، مع العلم أنني كنت أشرف على حالته الصحية بعد الحادث الذي تعرض له خلال طفولته، وقد شُفي منها تماماً، لذا جاءت وفاته مفاجئة لنا وغير متوقعة، خاصةً أنها حدثت أثناء نومه بصورة طبيعية، وكان قبل ذلك يمارس حياته ويدرس بشكل اعتيادي جداً. رحمه الله”.

ليرد سلامة عليه بالقول: “الحمد لله على ما وهب وما أعطى، والحمد لله على ما أخذ، واصطفى من أمانة، إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاك الله خيراً يا دكتور محمد وحفظك”.