كتب امير فتحي في الاثنين 3 دجنبر 2018 11:04 مساءً -

شاهدوا هيا الشعيبي ترد على منتقدي حواجبها التاتو.. وتوضح السبب

ردَّت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، على منتقدي شكل حاجبيها والساخرين منها، إذ أكد كثيرون أنها شوهتهما بالماكياج والتعديلات التي تجريها عليهما.

وقالت هيا في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات“: “أنا للحين عندي أخطاء بس بالحاجب، يعني سويت تاتو، في ناس تقول التاتو حرام”.

وأضافت: “شوفوا، الي ما في حواجب عنده ولا مرسومة عنده وفي عيب خلقي عنده، غلط إنك تصلحين الشيء هذا؟”.

وتابعت: “أنا للحين عندي عيب خلقي بالحاجب، من وأنا صغيرة وعندي هذا العيب في حاجبي بسبب ابن خالتي فيصل الرشيدي طقني ببطارية شق حاجبي”.

وكانت الشعيبي نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بـ”إنستغرام” من إطلالتها التي ظهرت بها خلال استضافتها بأحد البرامج، بدت فيها برسمة حواجب مبالغ بها، دفع النشطاء إلى السخرية منها.