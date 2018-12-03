فيديو لـ أريانا غراندي يحطّم الإنترنت.. ما علاقة والدة كيم كارداشيان؟

متابعة الخليج 365: حطّمت المغنية الأميركية العالمية أريانا غراندي، مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو كليب جديد حصد 90 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ نشره في 30 نوفمبر الماضي. فقد اكتسح فيديو كليب “Thank You, Next”، الإنترنت، وهو عبارة عن إعادة تمثيل مجموعة من الأفلام التي انتشرت في بداية القرن الحادي والعشرين وتتكلّم أريانا بالأغنية عن علاقاتها السابقة، وحقّق أول مليون مشاهدة بعد 35 دقيقة من نشره فقط وفي ثالث يوم له حقق حوالي 55 مليون مشاهدة و90 مليون حتّى لحظة كتابة الخبر. وكان لوالدة نجمة تلفزيون الواقع كريس جينير إطلالة خاصة بالفيديو كليب الأمر الذي أشعل الإنترنت أكثر فأكثر.

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