متابعة الخليج 365: نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب صورة لابنتها كاي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بمناسبة عيد ميلادها.
وعلّقت مايا دياب على الصورة بالقول: “من 10 سنوات، في الدقيقة نفسها، ولدتِ وأعطيتِ معنى لحياتي… أنتِ سعادتها، فخري وكلّ ما لدي… وأنتِ نعمتي. عيد ميلاد سعيد حبيّ”.
واللافت أن الصورة التي نشرتها مايا دياب للصغيرة حصدت آلاف علامات الإعجاب في فترة زمنية قصيرة جدًا.
على صعيد آخر، تحصد مايا دياب أصداء أغنية “يا نور العين” التي طرحتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب بمشاركة مغني البوب مساري ومغني الراب فرنش مونتانا.
شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تُعايد ابنتها بكلمات مؤثرة – بالصورة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .