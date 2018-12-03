مايا دياب تُعايد ابنتها بكلمات مؤثرة – بالصورة

متابعة الخليج 365: نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب صورة لابنتها كاي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بمناسبة عيد ميلادها.

وعلّقت مايا دياب على الصورة بالقول: “من 10 سنوات، في الدقيقة نفسها، ولدتِ وأعطيتِ معنى لحياتي… أنتِ سعادتها، فخري وكلّ ما لدي… وأنتِ نعمتي. عيد ميلاد سعيد حبيّ”.

واللافت أن الصورة التي نشرتها مايا دياب للصغيرة حصدت آلاف علامات الإعجاب في فترة زمنية قصيرة جدًا.

على صعيد آخر، تحصد مايا دياب أصداء أغنية “يا نور العين” التي طرحتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب بمشاركة مغني البوب مساري ومغني الراب فرنش مونتانا.