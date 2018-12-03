محمد منير يكشف عن كواليس ألبومه الجديد – بالصورة

متابعة الخليج 365: شارك الفنان المصري محمد منير الجمهور ومحبّيه بصورة جديدة له من استوديو التسجيل حيث يضع لمساته الأخيرة على ألبومه الجديد.

ومن المقرر أن يطرح محمد منير الألبوم المنتظر خلال الأيام القريبة المقبلة مترافقًا مع حملة دعائية واسعة تشمل المتاجر الرقمية الكبرى وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

الجدير ذكره أن ألبوم محمد منير الجديد يحمل اسم “وطن” وكان محمد منير قد كشف مؤخرًا عن البوستر الخاص به في مفاجأة مميّزة للجمهور ومحبّيه.