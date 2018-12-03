متابعة الخليج 365: شارك الفنان المصري محمد منير الجمهور ومحبّيه بصورة جديدة له من استوديو التسجيل حيث يضع لمساته الأخيرة على ألبومه الجديد.
ومن المقرر أن يطرح محمد منير الألبوم المنتظر خلال الأيام القريبة المقبلة مترافقًا مع حملة دعائية واسعة تشمل المتاجر الرقمية الكبرى وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
الجدير ذكره أن ألبوم محمد منير الجديد يحمل اسم “وطن” وكان محمد منير قد كشف مؤخرًا عن البوستر الخاص به في مفاجأة مميّزة للجمهور ومحبّيه.
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يكشف عن كواليس ألبومه الجديد – بالصورة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .