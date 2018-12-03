كارمن سليمان أفضل فنانة شابة لعام 2018!

متابعة الخليج 365: فازت الفنانة المصرية كارمن سليمان بجائزة “أفضل مطربة شابة” ضمن استفتاء مجلة “وشوشة” السّنوي. وأعربت كارمن سليمان عن سعادتها بالجائزة بمنشور شكرت فيه الجمهور ومحبّيها الذين صوّتوا لها فكتبت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “الحمد لله أفضل مطربة شابة ٢٠١٨ شكراً لكل واحد صوّت لي”. الجدير ذكره أن آخر أعمال كارمن سليمان الفنية كانت أغنية “حاسة بسعادة” التي أهدتها لطفلها الأوّل من زوجها الفنان المصري مصطفى جاد.

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