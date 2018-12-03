متابعة الخليج 365: كشفت النجمة بلقيس فتحي أنها اعتذرت عن تقديم أي حفل ضمن احتفالات نهاية العام، رغبةً منها في قضاء العطلة مع عائلتها.
وكتبت بلقيس فتحي عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “أحتاج إجازة عاجلا. لذلك اعتذرت عن تقديم أي احتفالات تخص نهاية العام لقضاء عطلة ممتعة مع عائلتي الصغيرة”.
وأضافت بلقيس أنها ستقدّم محاضرة تحفيزية شيقة في مؤتمر تيدكس العالمي في مسقط يوم 28 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري فكتبت: “ولكن سأقدم محاضرة تحفيزية شيقة في مؤتمر تيدكس العالمي في مسقط في الثامن من ديسمبر بإذن الله وبعدها نرجع نشاط للعمل في يناير المزدحم جدًا”.
على صعيد آخر، تحصد بلقيس فتحي حاليًا أصداء أغنيتها الجديدة “شوف لي حل” وهي من كلمات محمد الجبوري، ألحان علي صابر وتوزيع ميثم علاء الدين.
شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تكشف سبب اعتذارها عن تقديم حفلات في نهاية العام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .