بلقيس تكشف سبب اعتذارها عن تقديم حفلات في نهاية العام

متابعة الخليج 365: كشفت النجمة بلقيس فتحي أنها اعتذرت عن تقديم أي حفل ضمن احتفالات نهاية العام، رغبةً منها في قضاء العطلة مع عائلتها.

وكتبت بلقيس فتحي عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “أحتاج إجازة عاجلا. لذلك اعتذرت عن تقديم أي احتفالات تخص نهاية العام لقضاء عطلة ممتعة مع عائلتي الصغيرة”.

وأضافت بلقيس أنها ستقدّم محاضرة تحفيزية شيقة في مؤتمر تيدكس العالمي في مسقط يوم 28 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري فكتبت: “ولكن سأقدم محاضرة تحفيزية شيقة في مؤتمر تيدكس العالمي في مسقط في الثامن من ديسمبر بإذن الله وبعدها نرجع نشاط للعمل في يناير المزدحم جدًا”.

على صعيد آخر، تحصد بلقيس فتحي حاليًا أصداء أغنيتها الجديدة “شوف لي حل” وهي من كلمات محمد الجبوري، ألحان علي صابر وتوزيع ميثم علاء الدين.