بالصور- بيونسيه تحيي حفلاً في جوهانسبرج تكريمًا لمانديلا

احيت النجمة العالمية بيونسيه حفلاً في جوهانسبرج حضره الآلاف يوم الأحد بمناسبة مرور مئة عام على ميلاد رئيس جنوب أفريقيا الراحل نلسون مانديلا.

ونظمت جماعة Global Citizen الحقوقية الحفل الذي يهدف أيضًا إلى تسليط الضوء على محاربة الفقر والجوع وانعدام المساواة بين الجنسين وهي قضايا دافع عنها مانديلا.

وهتفت مجموعة من النسوة باسم بيونسيه وهن ينتظرن في صف طويل لدخول

شارك في الحفل، الذي اقيم في استاد (إف.إن.بي) في جوهانسبرج، نجوم من الصف الأول في عالم الغناء منهم جاي زي وأشر وإد شيران.

وتوفي مانديلا في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2013 بعد حياة حافلة حارب خلالها نظام الفصل العنصري وأودع السجن قرابة 30 عاما. وخرج مانديلا من السجن عام 1990 وقاد جنوب أفريقيا صوب أول انتخابات حرة وكان ذلك عام 1994.