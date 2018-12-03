الان تتابع المذيع السعودي المخضرم غالب كامل يعود للوطن بعد رحلة علاج خارجية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

وصل الإعلامي و المذيع السعودي المخضرم،غالب كامل إلى المملكة بعد رحلة علاج خارجية.

ورفع المذيع غالب كامل شكره لخادم الحرمين الشريفين،الملك سلمان بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان عبر مقطع فيديو نشره نجله رائد غالب معلنا عن رجوع على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”

وقال غالب : ” يسرني أن أرفع شكري لسيدي لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان لرعايتهما لي

ومن جانبه قال نجل الإعلامي رائد غالب كامل : ” الحمدلله حمدا كثيرا، وصل الوالد شفاه الله و عافاه إلى أرض الوطن الحبيب، الشكر والعرفان والتقدير لسيدي خادم الحرمين وولي عهده الأمين ولسمو الأمير خالد سفيرنا في الأردن على ماقدموه لوالدنا الحبيب ، حفظهم الله من كل شر و مكروه

ويعتبر غالب كامل من المذيعين ومقدمي البرامج السعودييين المخضرمين، ولد عام 1941 في سيلة الظهر، ويُعتبر من كبيري مذيعي القناة السعودية الأولى مع عدد من المؤسسين للإذاعة والتلفزيون السعودي أمثال المذيع ماجد الشبل و عبدالرحمن يغمور و سليمان العيسى وحسين النجار.

يُعتبر غالب كامل من أهمّ من عمل في الإذاعة والتلفزيون السعودي و عُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات

كانت انطلاقة كامل في منتصف الشهر الرابع من عام 1384 هـ من الإذاعة في جدة، ثم بدأ عمله في التلفزيون السعودي عام 1401 هـ.

أبرز أعماله

قدم كامل على مدى 40 سنة عددًا كبيرًا من البرامج، من أهم برامجه التلفزيونية “أين الخطأ” و”من أنا” و”لمن الكأس” و”لقاء على الهواء”، أما في الإذاعة قدم برامج كثيرة منها “أبشر” و”حرف ونغم” و”سلامات” مع المرضى المنومين في المستشفيات، و”سهرة من منزل” و”لقاء مع فنان” ومن “الشاشة إلى الميكرفون” و”الصفر الدولي”.