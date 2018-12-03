الإعلامية اللبنانية داليا كريم تعبر عن حزنها لوفاة مسنة في برنامجها

عبرت مهندسة الديكور والإعلامية اللبنانية داليا كريم على حزنها العميق عقب وفاة مسنة من قرية الشراونة الواقعة في محافظة البقاع كانت قد ظهرت معها في حلقة جديدة من برنامج " داليا و التجديد " و شرحت فيها معاناتها مع أسرتها الصغيرة من الضائقة المادية التي تداهم يومياتها و منعتها بالتالي من تحسين منزلها قبل حلول فصل الشتاء .

داليا أكدت أنها عملت في قرية الشراونة في أوج التوتر الأمني الذي كان سائداً قبل أيام و زارت منزل السيدة المسنة وهي أم لأربعة أولاد و تعاني من مرض القلب و ليس لديها القدرة للعلاج أو حتى الإقامة في منزل ممكن أن يحميها مع بناتها من برد الشتاء القارس وقد باشر فريق عمل برنامج " داليا و التجديد " بمهمة إعادة ترميم البيت الصغيرة وفق معايير صحية عالية الجودة ولكن و حتى بعد العمل بسرعة قياسية لم تتمكن ربة المنزل من الاستمتاع ببيتها الجديد لان ازمه قلبية أصابتها وأودت بحياتها .

داليا كريم أشارت إلى أن صدمة وفاة السيدة المسنة تركت أثرا على فريق العمل الذي عمل ليلاً نهاراً كي يرسم الابتسامة على وجهها المتعب وقالت : لاشك أن الخبر كان محزناً خصوصاً بعد الانتهاء من ترميم المنزل و إعادة تأثيثه رحمها الله لم تتمكن من الاستمتاع بإقامتها الجديدة التي حرصت على أن تكون غير عادية وتؤمن لها الراحة و الأمان .