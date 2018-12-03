هند صبري ونيللي كريم يبدأن تصوير الجزء الثاني من "الفيل الأزرق"

القاهرة - إسلام خيري
بدأت كلا من الفنانة نيللي كريم وهند صبري تصوير مشاهدهما الأولى في احد الديكورات الخاصة بأحداث الجزء الثاني من فيلم" الفيل الأزرق".
يشار إلي ان الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم فريق نجوم الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، ويُعد فيلم "الفيل الأزرق" واحداً من أنجح أفلام السينما المصرية فى آخر 10 سنوات، حيث حصد الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية وباع حوالي 1.2 مليون تذكرة بعد انطلاقه فى سباق عيد الأضحى 2014، وحقق نجاحاً كبيراً بالأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.
الجزء الأول من "الفيل الأزرق" قدم قصة د. يحيى الذي يعود بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى العمل في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليعمل في القسم الذى يقرر الحالة العقلية لمرتكبي الجرائم، ويقابل صديقاً قديماً يحمل إليه ماضياً جاهد طويلاً لينساه، ويجد يحيى نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه.. أو ما تبقى منها.
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