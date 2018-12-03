إيمان العاصي تنشر صورة لها رفقة ابنتها على"إنستغرام"

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة إيمان العاصي عبر حسابها الخاص في موقع تبادل الصور "إنستغرام"، صورة لها مع ابنتها ريتاج, مُعلّقة عليها بكلمة "بنتى". وخاضت إيمان العاصي السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "قانون عمر" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية. يذكر أن "قانون عمر" بطولة حمادة هلال ومحسن منصور وفتوح أحمد وإيهاب فهمي وفاطمة ناصر ومصطفى أبو سريع ومحمد أبو الوفا وليلى حسين، وآخرون، وتأليف فداء شندويلي، وإخراج أحمد شفيق.

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