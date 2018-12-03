إطلالة ذهبية راقية للفنانة غيثة الحمامصي في مهرجان مراكش للفيلم

تألّقت الفنانة وعارضة الأزياء ومقدّمة البرامج المغربية غيثة الحمامصي بإطلالة ذهبية خلال المهرجان الدولي للفيلم في مراكش وخطفت الأضواء من خلال إطلالتها التي اعتبرت الأبرز في المهرجان،واختارت فستانًا عصريًا راقيًا انتقته من أكبر دور الأزياء والإكسسوارات في العالم.

وأطلّت غيثة الحمامصي على جمهورها بفستان متناسق صُمم خصيصًا لها، تميّز بوجود فتحة بأحد جوانبه ليبرز تناسق جسمها ويظهر أنوثتها، كما زُين بالدانتيل الفاخر وخيوط الذهب بالإضافة إلى الأحجار الكريمة من نوع "الطاهتي" التي زادت تنورة الفستان إبهارًا ورقيًا ، بخاصة وأن الفستان تميّز بطوله الذي أضفى فخامة أكثر على إطلالة الفنانة الشابة المعروفة باختياراتها المُميّزة.

وُصمم هذا الفستان يدويًا من دار الأزياء الفرنسية"ماي كوتور" التي تعتمد في تصاميمها على الاحترافية والتقنية العالية، مما مكنّها من أن تصبح من بين أهم دور الأزياء العالمية والراعي لمسابقة ملكة جمال فرنسا لسنة 2008.

ووضعت غيثة على كتفيها شالًا زُيّن بالأحجار الكريمة زاد من جاذبيتها وجعلها أكثر تناسقًا،وقُدرّت إطلالتها المبهرة بنحو 13 ألف دولار.

اختارت الفنانة غيتة الحمامصي، ارتداء تاغ من الذهب بلغ سعره 2500 دولار، عيار 18 قراط صنعته لها خصيصًا دار "روبي" حيث زُين بأحجار ''الطاهتي'' الفاخرة التي تم توزيعها على التاج بشكل متناسق و مميّز بألوان مختلفة، معتمدين في تصميمه على ''أسلوب الباروك'' الفاخر و الغني بالتفاصيل.