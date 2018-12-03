نجوى كرم تحيي حفلًا غنائيًا في السويد منتصف الشهر الجاري

تحيي شمس الأغنية المطربة نجوى كرم حفلا غنائيًا يوم 15 ديسمبر الجاري، في ستوكهولم بالسويد، ومن المنتظر أن يحضره عدد كبير من الجمهور.

وكانت طرحت نجوى كرم، أحدث أعمالها الفنية، كليب "الليلة ليلتنا" التي انتهت من تصويره مؤخرًا، لتعرضه لجمهورها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد فترة من الترويج له.

وحصد كليب "الليلة ليلتنا" لـ نجوى كرم، 383 ألف مشاهدة بعد طرحه على قناتها على يوتيوب، لتواصل حصد النجاحات مبكرًا بالكليب، وهو من كلمات وألحان: سهيل فارس، وتوزيع: طارق عاكف، وتعاونت على صعيد الإخراج مع المخرج كرم كرم (ابن شقيقها).