عمرو أديب يستضيف رانيا يوسف الاثنين بعد أزمة فستانها الذي أثار الجدل

يستضيف برنامج "الحكاية في سهرة خاصة ومميزة، مع عمرو أديب" الذي تعرضه شبكة "MBC مصر"، "الليلة" في تمام العاشرة مساءً، النجمة رانيا يوسف، في حوار خاص وغير تقليدي عن الأزمة التي أثيرت مؤخراً حول حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعمالها الفنية القادمة ومشاريعه المُختلفة، ويُقدم البرنامج في الجزء الأول من الحلقة جولة من داخل متحف اللوفر بمدينة أبو ظبي.

يُذكر أن برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" يُعرض على شاشة "MBC مصر"، من الجمعة للإثنين في تمام العاشرة مساءً، ويُقدم فقرات وحكايات وقصص متنوعة تهم كل أفراد العائلة في مصر والعالم العربي.

يعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على " MBCمصر" من الجمعة إلي الإثنين، الساعة 10:00 مساءً، وتعُرض هذه الحلقة من برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" الإثنين 3 ديسمبر 2018 الساعة 10:00 مساءً على " MBC مصر".