سرّ طلاق الراحلة مديحة يسري مِن شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية

يحلّ الإثنين ذكرى ميلاد سمراء النيل الفنانة القديرة مديحة يسري، والتي تعد واحدة من أهم الفنانات اللاتي أثرت السينما المصرية بعدد كبير من الأعمال تجاوز حاجز 100 فيلم.

وتزوجت الفنانة الراحلة 4 مرات من أحمد أمين ثم الممثل أحمد سالم والفنان محمد فوزي وأخيرًا من الشيخ سلامة الراضي شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية، حيث كانت تتردد مع شقيقتها على منزله في المناسبات الدينية وتوطدت علاقتها به حتى تزوّجا.

ودام الزواج لأكثر من 3 أعوام معه إلا أن جاء الانفصال عقب علمها بعودته إلى زوجته الأولى لتقرر الانفصال في هدوء تام.