شكرا لقرائتكم خبر عن كيف فاجأت باريس جاكسون الجميع بجرأتها فى آخر إطلالاتها بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة العالمية باريس جاكسون أنها واحدة من متابعي أحدث خطوط الأزياء، وتحضر أهم وأشهر العروض للدور الشهيرة، واستطاعت باريس أن تخطف الأنظار نحوها أمس خلال حضورها عرض أزياء " Versace " الذي اقيم في نيويورك، حيث انتقت باريس تصميمات ملابس متداخلة الألوان وصفها الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة أنه اختيار لا يناسب سوي الفتيات اللاتي يمتلك نسبة كبيرة من الثقة بأنفسهن .

كما اختارت باريس جاكسون البالغة من العمر 20 سنة أن تظهر بمكياج جريء اظهر مدى جمالها وجاذبيتها ، و جعل عدسات المصورين تتركز عليها منذ اللحظة الاولى لدخولها لمكان العرض .



باريس جاكسون



باريس جاكسون



باريس جاكسون



باريس جاكسون



باريس جاكسون



باريس جاكسون