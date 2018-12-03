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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف فاجأت باريس جاكسون الجميع بجرأتها فى آخر إطلالاتها بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة العالمية باريس جاكسون أنها واحدة من متابعي أحدث خطوط الأزياء، وتحضر أهم وأشهر العروض للدور الشهيرة، واستطاعت باريس أن تخطف الأنظار نحوها أمس خلال حضورها عرض أزياء " Versace " الذي اقيم في نيويورك، حيث انتقت باريس تصميمات ملابس متداخلة الألوان وصفها الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة أنه اختيار لا يناسب سوي الفتيات اللاتي يمتلك نسبة كبيرة من الثقة بأنفسهن .
كما اختارت باريس جاكسون البالغة من العمر 20 سنة أن تظهر بمكياج جريء اظهر مدى جمالها وجاذبيتها ، و جعل عدسات المصورين تتركز عليها منذ اللحظة الاولى لدخولها لمكان العرض .
باريس جاكسون
باريس جاكسون
باريس جاكسون
باريس جاكسون
باريس جاكسون
باريس جاكسون
باريس جاكسون
شكرا لقرائتكم خبر عن كيف فاجأت باريس جاكسون الجميع بجرأتها فى آخر إطلالاتها بنيويورك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .