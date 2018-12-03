شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نانسى عجرم تشارك جمهورها احتفالها بالهالوين مع ابنتيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى الاحتفالات والأعياد خلال الشهرين الأخيرين من العام الميلادى، لعدة مناسبات منها عيد اليقطين "عيد جميع القديسين"، والذى يحتفل به العالم فى ليلة 31 أكتوبر من كل عام، ويليه احتفالات الكريمساس فى 25 ديسمبر، وانتهاءً باحتفالات رأس السنة الميلادية.

وقد حظت الفنانة نانسى عجرم ببعض الأوقات الممتعة فى هذه الاحتفالات مع ابنتيها، حيث احتفل ثلاثتهن بعيد الهالوين الذى حل فى أواخر شهر أكتوبر الماضى، إلا أنها شاركت جمهورها صورا من تلك الاحتفالات، اليوم الاثنين، وكانت ترتدى خلالها وابنتاها ملابس متشابهة، هى قميص أحمر وبنطلون أسود، وأقنعة سوداء، وعلقت عليها "عندما تطوف القطط السوداء، قد يكون الحظ لك فى عيد جميع القديسين".



