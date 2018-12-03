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شكرا لقرائتكم خبر عن شارموفرز تحتفل بالكريسماس مع العسيلى وديسكو مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة شارموفرز للاحتفال بأعياد الكريسماس مع جمهورها فى القاهرة، عبر حفل غنائى كبير بمشاركة المطرب محمود العسيلى، على مسرح نادى المهندسين، فى الرابعة مساء الخميس 20 ديسمبر.
وتعيد هذه الإطلالة شارموفرز إلى جمهورها المصرى بعد تمثيلها مصر بأولى حفلاتها الغنائية فى المغرب الشهر الماضى، بوضعها مسك الختام على فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان فيزا فور ميوزيك، والذى احتضن أكثر من خمسين فرقة موسيقية من مختلف دول العالم، كما تأتى وسط انشغال الفرقة فى الوقت الحالى بوضع لمساتها الأخيرة على مشروع إطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، المقرر ظهوره للنور بدايات العام المقبل.
ويعتبر وصف "الموسيقى تعنى السعادة" و"نحن سعداء بسبب الموسيقى"، هى الرسالة التى تحملها فرقة شارموفرز المصرية منذ بداية رحلتها الفنية منذ 6 سنوات، وضع حجر أساسها الثنائى أحمد بهاء ومحمد العرقان، وتقدم رؤيتها الموسيقية المعتمدة على أنغام موسيقى الريجى ولمحات من الموسيقى الأفريقية بالاتكال بشكل أساسى على روح الإيقاعات والأداء الغنائى الحى المفعم بالطاقة والحيوية، أطلت بأولى ألبوماتها "بارانويا" منذ ثلاثة أعوام، وضم فى جعبته 8 أغنيات، أبرزها "مش فارقة" و"البوكسر" و"خلاص هسيطر"، كما اقتحمت مجال السينما بعدة أعمال غنائية، منها "هيبتا" و"قرد وللا مانكي" و"إيزى ماني"، وتحضر حاليًا لإطلاق ألبومها الثانى "انفصام" المقرر ظهوره للنور بدايات العام المقبل، وأطلقت منه حتى الآن أغنيتين بشكل مصور، "زامبا" و"مفتقد الحبيبة"، كما حصلت شارموفرز على لقب أفضل باند غنائى بالشرق الأوسط لعام 2017، ضمن جوايز "ميما".
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