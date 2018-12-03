شكرا لقرائتكم خبر عن شارموفرز تحتفل بالكريسماس مع العسيلى وديسكو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة شارموفرز للاحتفال بأعياد الكريسماس مع جمهورها فى القاهرة، عبر حفل غنائى كبير بمشاركة المطرب محمود العسيلى، على مسرح نادى المهندسين، فى الرابعة مساء الخميس 20 ديسمبر.

وتعيد هذه الإطلالة شارموفرز إلى جمهورها المصرى بعد تمثيلها مصر بأولى حفلاتها الغنائية فى المغرب الشهر الماضى، بوضعها مسك الختام على فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان فيزا فور ميوزيك، والذى احتضن أكثر من خمسين فرقة موسيقية من مختلف دول العالم، كما تأتى وسط انشغال الفرقة فى الوقت الحالى بوضع لمساتها الأخيرة على مشروع إطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، المقرر ظهوره للنور بدايات العام المقبل.