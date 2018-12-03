شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز يفاضل بين الكوميديا والدراما الاجتماعية فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان طارق عبد العزيز عن سعادته بمشاركة فيلمه "جريمة الإيموبليا" فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأربعين، مؤكدا أن الانطباعات التى تلقاها بعد عرض فيلم جيدة.

وقال عبد العزيز فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه تلقى مكالمات من المخرج خالد يوسف والسيناريست محمد حفظى والناقد يوسف رزق الله أشادوا خلالها بأدائه فى الفيلم، وعلق: أنا عامل حاجة مختلفة.. أول مرة أقتحم منطقة السيكودراما والفيلم هيبقى شيق للجمهور".

وكشف عبد العزيز كواليس العمل مع الفنان هانى عادل الذى يشاركه بطولة "عمارة الإيموبيليا" وقال: هانى صديقى منذ فيلم (اشتباك) وهو من الناس اللى بحبها ودائما يملأ الكواليس بهجة ويغنى لنا أغنياته المعروفة".

وعن أعماله المقبلة، أكد عبد العزيز أنه يفاضل بين سيناريوهين اثنين أحدهما كوميدى والآخر دراما اجتماعية، لتقديم أحدهما فى رمضان المقبل، بالإضافة إلى ترشيحة فى عمل سينمائى بعد نجاح تجربته فى "جريمة الإيموبيليا".

وبسؤاله عن أى نوع من الدراما يفضل إن عرض عليه عملين أحدهما كوميدى والآخر تراجيدى، قال: "أفضل الضحك من خلال الدراما الجادة، ولا أميل إلى كوميديا (الفارص) ويجب أن يكون هناك منطق فى الكوميديا، والضحك يأتى من خلال الكراكتر وأعظم الحالات حزنا تتحول أحيانا إلى ضحك هيستيرى".

ويجسد طارق عبد العزيز شخصية "حبيب" صاحب دار النشر خلال أحداث الفيلم الذى يدور حول كاتب روائى شهير "كمال حلمى" ويجسده الفنان هانى عادل، يعيش منعزلًا فى شقته بعمارة الإيموبيليا، ومنذ وفاة زوجته ورحيل أبنائه عنه، يعانى من الشيزوفرينيا، ويسمع صوتا داخليا ينتقده دائما، ويدفعه انعزاله إلى الدخول فى علاقة مع فتاة تعرف عليها عبر "فيس بوك" تكون سببا فى تورطه فى العديد من الجرائم.