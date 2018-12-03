بعد نجاح فيلم "Bohemian Rhapsody".. جولة غنائية لفرقة "Queen" في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلن نجمي فريق "Queen" براين ماي وروجر تايلر عن جولة غنائية لفريقهم في أمريكا الشمالية العام المقبل بالتعاون مع المغني الأمريكي آدم لامبرت، ومن المقرر أن تبدأ الجولة الغنائية من شهر يوليو وحتى أغسطس وكشف نجمي الفريق عن المواعيد الكاملة للحفلات.

ووفقًا لموقع "فارايتي" كان لنجمي الفريق عدد من التصريحات منهم روجر تايلر والذي كشف عن تحمسه بإعادة الفريق مرة أخرى إحياء عدد من الحفلات الغنائية بعد غياب سنوات منذ رحيل نجم الفريق فريدي ميركوري، كما أضاف براين ماي أنها فرصة عظيمة، وعن كونها جولتهم الأخيرة وستكون مليئة بالطموح ووعد خلال كلمته جمهور الفرقة من حول العالم أن يحظوا بتجربة موسيقية لا مثيل لها.

وجاء قرار عودة فريق "Queen" بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم السيرة الذاتية "Bohemian Rhapsody" والذي تدور أحداثه حول أحد أشهر الفرق الموسيقية في التاريخ، وعن قائدها النجم البريطاني الراحل، فريدي ميركوري، وتخطت إيراداته العالمية حاجز الـ100 مليون دولار، ويقترب الفيلم من أن يكون أعلى فيلم سيرة ذاتية من حيث الإيرادات في تاريخ السينما.

يذكر أن فيلم "Bohemian Rhapsody" يشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما منهم رامي مالك، لوسي بوينتون، جويليم لي، بن هاردي، جوزيف موزيلو، ومايك مايرز، من إخراج براين سينجر، وتم تصوير الفيلم بالكامل ما بين المملكة المتحدة وألمانيا، وبلغت ميزانيته الإنتاجية 52 مليون دولار.