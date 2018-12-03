الجمعة.. فعاليات ملتقى "ميدفيست" تنتقل إلى صعيد مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستكمل ملتقى ميدفيست فعاليات دورته الثانية، التي انطلقت في القاهرة إبريل الماضي، وينتقل صناع الملتقى الذي يهدف إلى اكتشاف أرض مشتركة بين الطب والأفلام السينمائية، لأول مرة إلى صعيد مصر، وتحديدًا محافظة المنيا، وذلك يوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر، من الساعة الرابعة مساءً حتى الثامنة مساءً.

تُقام فعاليات الملتقى بمكتبة مصر العامة، بجوار مجلس مدينة المنيا، وسيسمح للجمهور بحضور فعاليات اليوم مجانًا، ومن المقرر أن يتم عرض 12 فيلمًا قصيرًا، من "مصر، وأمريكا، وفرنسا، وأيرلندا، والإمارات، والسعودية"، وسيتم تقسيم الأفلام إلى مجموعتين، ويعقب كل مجموعة جلسة نقاش مدتها 45 دقيقة، يحضرها مجموعة من السينمائيين، والأطباء، والمعالجين النفسيين.

وعن اختيار عروس الصعيد لتكون مقرا للملتقى، يقول مؤسسه الممثل والمخرج والدكتور مينا النجار، إن المنيا تعتبر المحطة الثالثة للملتقى في دورته الثانية بعد القاهرة، والإسكندرية، ووقع الاختيار عليها لأن أغلبية الأحداث الفنية في مصر تحدث بشكل مركزي في المدن الكبرى، بعيدا عن محافظات الصعيد، مضيفًا "وهو ما دفعنا إلى السعي لتوسيع قاعدة الجمهور، بهدف زيادة الوعي العام ببعض المشكلات الصحية والعقلية التي يعاني منها المجتمع، وتطوير حلقة الوصل بين المتخصصين والعامة، من أجل صناعة أفلام أكثر مصداقية"، مشيرًا إلى أن الملتقى يسعى إلى التوسع داخل مصر وخارجها، إذ تم عرض فعاليات الملتقى في مهرجان (بعيونهن) في تونس، كما يتم حاليا التنسيق، حتى تتاح العروض في لبنان، والأردن، والإمارات.

يُذكر أن الدورة الثانية من الملتقى تحمل شعار "عنها"، وتستهدف التركيز على صحة المرأة، من خلال مناقشة تناول السينما لموضوعات صحية تمس المرأة بشكل مباشر، مثل البلوغ، والحمل، والولادة، واكتئاب ما بعد الولادة، والأمومة، والختان، وسرطان الثدي، والعنف، وغيرها من الموضوعات.