خاص| مديحة يسري كانت تتشاءم في هذه الحالة وتحتفل بعيد ميلادها مرتين لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

"سمراء النيل"، لقب سيظل مقترنًا بواحدة من جميلات السينما المصرية، ممن لعبن دورًا في تطوير الصناعة، والارتقاء بها، إذ لم تكتف بدورها كممثلة بل كانت منتجة ومؤلفة ومنسقة مناظر، هي الفنانة الراحلة مديحة يسري التي تمر ذكرى ميلادها في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كشفت سهير، مساعدة الفنانة الراحلة تفاصيل هذا اليوم في حياة مديحة يسري، مؤكدة أنها كانت تحرص على الاحتفال به مرتين، الأولى في 3 ديسمبر اليوم الذي ولدت فيه فعلًا والثانية في 12 ديسمبر الذي شهد تسجيلها في سجلات المواليد على أنه يوم ميلادها، خاصة وأن عيد ميلادها يشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، فكان لا يمكن استيعابهم في حفل واحد.

وقالت سهير "كانت حريصة تعمل عيد ميلادها في بيتها وتقيم حفل كبير، يشهد حضور نجوم الفن، ومنهم يسرا، ميرفت أمين، نبيلة عبيد، نجلاء فتحي وشقيقتها، ليلى علوي، مدحت صالح، محمد ثروت، صفية العمري، إلى جانب الفنانة الاستعراضية الكبيرة شريهان والتي كانت تحرص أيضًا على معايدتها في عيد الأم".

وكشفت سهير عن عادة كانت تقوم بها مديحة ولم تتخل عنها حتى آخر أعياد ميلادها، موضحة "قبل عيد ميلادها كان لديها شجرة كريسماس كبيرة، تحرص على تزيينها بنفسها، وكنت أساعدها حتى تعلمت كيف تزينها، وبعدما تعبت كانت تشرف علي"، لافتة إلى أنها كانت تتشاءم إذ لم تقم بذلك، مضيفة "كانت بتقول (أنا بتشاءم لو ده محصلش)، لأنها كانت مسافرة مرة قبل وفاة ابنها عمرو، ومعملتش الشجرة فجالها خبر عمرو، ولما جيت في مرة معملهاش قالتلي يا سهير أنا بتشاءم لازم نعملها، وفي دار المنى اشترتلها شجرة صغيرة".

ومن أبرز الهدايا التي كانت تأتيها في عيد ميلادها: "برفانات، وبوكيهات ورد كبيرة، هدايا ذهبية".

مديحة يسري، قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية، من أشهرها في السينما "الإرهابي، الكف، الصبر في الملاحات، لا تسألني من أنا، العرافة، العريس يصل غدًا، معجزة السماء، إني راحلة، حياة أو موت، لحن الخلود، ياسمين، الأفوكاتو مديحة"، وفي التليفزيون "هوانم جاردن سيتي، الإنسان والمجهول، الباقي من الزمن ساعة"، وتوفيت في 30 مايو 2018.