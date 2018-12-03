لطيفة التونسية تطلب مساعدة جمهورها.. تعرف إلى التفاصيل!

متابعة الخليج 365: طلبت النجمة لطيفة التونسية من الجمهور ومحبّيها مساعدتها في اتخاذ القرار المناسبة حول عملها المقبل. واستفتت لطيفة التونسية متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بين خيارين، الأوّل تصوير أغنية “كل اللي حبوا” التي صدرت ضمن ألبومها الأخير “فريش” والثاني إطلاق أغنية جديدة. وكتبت لطيفة التونسية بتعليقها على مقطع من أغنية “كل اللي حبوا”: “إيه رأيكم نصور أغنية (كل اللي حبوا) فيديو كليب ولا ننزل سينجل جديد.. يهمني أعرف رأيكم؟”. الجدير ذكره أن لطيفة انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “أخباري” وهي من كلمات الشاعر سعود الشربتلي وألحان تامر توفيق، أمّا أغنية “كل اللي حبوا” من كلمات عمرو المصري، ألحان علي نور وتوزيع مونتي.

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