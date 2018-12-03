راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد شريك نجاحاته – بالفيديو

متابعة الخليج 365: احتفل السوبر ستار راغب علامة بعيد ميلاد شقيقه ومدير أعماله الأستاذ خضر علامة بمشاركة فريق عمل Backstage Production في مقرّ الشركة في بيروت. وفاجأ راغب علامة شقيقه خضر أثناء عقده اجتماعًا بمكتبه بالشركة فغنى له وقطع معه قالب الحلوى في هذه المناسبة المميّزة. الجدير ذكره أن خضر علامة رافق السوبر ستار طيلة السنوات الماضية فكان شريك نجاحاته الأوّل والعقل المدبّر لمخططات شركة BSP الرائدة في عالم الإنتاج الفني.

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