محمد عبده يضرب موعدًا مع الجمهور في دبي – بالصورة

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متابعة بتجــــــــــــــرد: يستعد الفنان السعودي الكبير محمد عبده، لإحياء حفل ضخم يوم 30 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، في مركز دبي المالي العالمي.
ومن المقرر أن يقدم محمد عبده خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، وأبرزها “الأماكن”، “مذهلة”، “في المقهى”، “جتني الأسامي”، “تأخرنا”، “خضار البحر”، “ليالي العشق”، “لو تحب العين”، “أنا شرهان” و”جيت على بالي”.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد عبده كان ألبوم “عمري نهر”، الذي تعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والموسيقيين.
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