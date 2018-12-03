يوسف الخال قبل أربع وعشرين عامًا – بالصورة

متابعة الخليج 365: استعاد النجم اللبناني يوسف الخال ذكريات مراهقته وتحديدًا حين كان يبلغ من العمر 17 عامًا مع الجمهور ومحبّيه.

وفي التفاصيل نشر سوف الخال صورة له تعود إلى عام 1994 واكتفى بتعليقه عليها بذكر العام الذي التقطت فيه، فانهالت عليه التعليقات من كل حدب وصوب من محبّيه الذين أثنوا على الشبه الكبير في ملامحه التي لم تتبدّل مع مرور السنوات.

الجدير ذكره أن يوسف الخال انتهى منذ فترة من تصوير مسلسل “هوا أصفر” الذي تشاركه بطولته الممثلة السورية سلافة فواخرجي وهو للكاتبين علي وجيه ويامن الجلي ومن إخراج أحمد إبراهيم أحمد.