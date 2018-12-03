عائلة الفنان المصري صلاح قابيل تنفي دفنه حيًا

القاهرة - لايف ستايل
تحلّ ,الإثنين ذكرى رحيل الفنان صلاح قابيل الذي توفي في في العام 1992 عن عمر يناهز 61 عامًا، إثر أزمة قلبية وأزمة سكر مفاجئة.
وانتشر خبر بعد دفن الفنان يُفيد بأن حارس المقابر سمع أصواتًا تخرج من قبره، وبعد فتح القبر بمعرفة الطب الشرعي والنيابة العامة، وجدوه يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر/كانون الأول عام 1992، ملقي على سلالم القبر متوفي بسكتة قلبية نتيجة الخوف الشديد، إلا أن هذا الخبر تم تكذيبه من قبل أسرته التي نفت هذه الواقعة تمامًا.
يذكر أنه تم تغيير سيناريو الجزء الخامس من مسلسل "ليالي الحلمية" ,بحذف دور الحاج علام السماحي من هذا الجزء باعتباره متوفي
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