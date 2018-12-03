شكرا لقرائتكم خبر عن مافيش شهر عسل ولا إيه.. شاهد أول ظهور لبريانكا شوبرا ونيك جوناس بعد الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتهاء مراسم الزواج التى أقيمت على الطراز الملكى فى الهند، وذلك بحفل زواج نجمة بوليوود العالمية بريانكا شوبرا على مطرب هوليوود الشهير نيك جوناس أول أمس، ظهر الثنائى اليوم لأول مرة كزوج وزوجة.



نيك وبريانكا بعد الزواج

ظهرت بريانكا شوبرا بفستان هندى قطعتين باللون التركواز وعليه شال مرصع بنفس اللون وظهر زوجها نيك جوناس بملابس هندية باللون البيج، وكانت علامات السعادة الزوجية واضحة على وجهيهما، ومعهما شقيق نيك وهو جو جوناس مع خطيبته صوفى تيرنر.



نيك جوناس وبريانكا شوبرا

يذكر أن الممثلة الهندية بريانكا شوبرا احتفلت بزفافها على المغنى الأمريكى نيك جوناس، مساء السبت، فى زفاف ملكى هندى فى الهند، بحضور الأهل والأصدقاء.



شقيق نيك جوناس وخطيبته

وظهرت شوبرا بثوب هندى تقليدى ارتدته خلال مراسم الزفاف، حيث طغى على ثياب زفافها اللونان الأصفر والأحمر، فيما ظهر زوجها ببدلة هندية الطراز باللون البيج .