شكرا لقرائتكم خبر عن "بيورن" يقلد تعبيرات وجه "راجنار" فى أولى حلقات الجزء الثانى من الموسم الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الممثل " الكسندر لودفيج" الذى يقوم بأداء شخصية "بيورن" في المسلسل التاريخى "Vikings" في الحلقة الـ 11 من الموسم الخامس وهو يحاول تقليد والده "راجنار"، باستخدام نفس تعبيرات وجهه أثناء الحديث.

وقام بذلك أثناء المحادثة التي جمعته بـ "رولو" والذى كان يحاول إقناعه فيها بالعرض الذى جاء من فرنكيا ليعرضه عليهم، وظهر "بيورن" وهو يؤكد على أنه سيتصرف كوالده واستخدم نفس تعبيرات وجهه، بالرغم من مواجهة "رولو" بحقيقة أنه من الممكن ان يكون والده، وليس "راجنار"، ولكن أكد له "بيورن" أنه يشبه "راجنار" في تصرفاته، وطباعة الشخصية.



بيورن



راجنار

وكانت قد طرحت الحلقة أولى حلقات الجزء الثانى من الموسم الخامس للمسلسل التاريخى Vikings الأسبوع الماضى وحصلت على العديد من التعليقات الإيجابية.



راجنار

ومن المقرر ان يشهد الجزء الجديد من الموسم الخامس، صراع أبناء راجنار لوثبروك على حكم مملكة "كاتيجاك"، وعودة إيرونسايد من رحلته الطويلة التى سيطر فيها على بلاد المغرب وشمال افريقيا بصحبه عمه، كما شهد الجزء الأول من الموسم الخامس مقتل البطل ترافيس فيميل، صاحب شخصية راجنار لوثبروك، ونجاح أولاده فى الانتقام لموته، وسرعان ما شهدوا انقساما بينهم ليذهب يورين إلى اكتشاف بلاد البحر المتوسط وصولاً للمغرب، بينما يظل باقى أشقائه فى فرانكيا.

المسلسل من تأليف مايكل هيرست، بدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين (الفايكنج)، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد اخرى لغزوها مثل انجلترا وفرانكيا "فرنسا".