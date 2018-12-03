شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد جوليان مور.. كيف أوصلت صوت مرضى الزهايمر للأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم نجمة هوليوود وأحد أيقوناتها جوليان مور بعيد ميلادها الـ58، وما زالت تحتفظ ببريقها المعتاد مما يحير الجميع من عشاقها الذين يصنفها من أجمل نساء العالم التى تتحدى العمر بهذا الجمال البراق الذى لا يتأثر بسن.





نجمة هوليوود التى تميزت بأفلام مدهشة خلال مسيرتها قدمت فيها أروع الأدوار نتعرض خلال السطور التالية إلى قصتها مع مرضى الزهايمر وعلاقتها معهم حين تمكنت عام 2015 من الفوز بجائزة أوسكار أحسن ممثلة، بعدما ترشحت أربع مرات قبلها فشلت فيها كلها فى انتزاعها لصالح نجمات أخريات، قبل تقديمها عبر فيلم Still Alice التى قدمت فيه ملحمة رائعة عن الزهايمر المبكر ومعاناة المرضى منه، أبكت خلالها كل مشاهدى الفيلم الذين تأثروا بها.





جوليان مور أضافت فى العمل سحرا آخر بتعريف الجمهور بخبايا المرض وطرق الإصابة وكيفية معيشتهم معه، إلى جانب المراحل التى يعانى منها المريض بطريقة أكثر من رائعة طوال مدة الفيلم من خلال تعبيرات وجهها التى عبرت طيلة الفيلم عن الحالة التى يمر بها المريض لتوصل رسالة للجميع بأن هذا المرض هو الأخطر، وأن المصاب به يحتاج إلى رعاية من نوع خاص، ولعل مشهدها فى نهاية الفيلم حينما كانت تبحث عن حمام نست مكانه فى منزلها حتى لم تتمالك نفسها وبكت حينما رأتها ابنتها فى هذا الحالة هو الأفضل على الإطلاق.





أداء جوليان مور دفع رابطة "مرضى الزهايمر" إلى تكريمها عن دورها فى الفيلم، لتنال إشادة تلو الأخرى من الجميع.



