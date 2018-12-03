شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. داكوتا جونسون بإطلالة ساحرة بمهرجان مراكش السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية داكوتا جونسون حفل تكريم المخرجة آجنيس فاردا ضمن فاعليات مهرجان مراكش السينمائي في دورته الـ17، حيث تشارك داكوتا بعضوية لجنة تحكيم المهرجان.

وتشمل أقسام المهرجان "المسابقة الرسمية" والسهرات المسائية" والعروض الخاصة" و"القارة 11" و"بانوراما السينما المغربية" و"الجمهور الناشئ" و"عروض جامع الفنا" وعروض المكفوفين وضعاف البصر".

ويترأس لجنة التحكيم المخرج الأمريكى جراى جيمس، والأعضاء النجمة الأمريكية داكوتا جونسون والمخرجة والمصورة المغربية تال حديد، والمخرجة البريطانية إليانا دوكروز والممثل الألمانى دانييل بروهل والمخرجة اللبنانية حاجى توما جوانا، والمخرج الفرنسى لوران كانتى، والممثلة الهندية إليانا دوكروز، والمخرج وكاتب السيناريو المكسيكى ميشيل فرانكو.

الأفلام الـ14 المتنافسة فى المسابقة الرسمية، 6 أخرجتها نساء، كما سيتم عرض 6 أفلام تنتمى إلى "سينما المؤلف" فى إطار السهرات المسائية للمهرجان وقد اختار المنظمون افتتاح الدورة الـ17، بشريط "على باب الخلود"، وهو فيلم - سيرة ذاتية عن حياة وأعمال الرسام الهولندى الشهير "فانسنت فانخوخ"، من إخراج "جوليان شنابل".