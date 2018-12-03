هذه شروط مريم أوزرلي لمشاركة محمد إمام فيلمه الجديد

أكّدت صحيفة Akşam Life التركيّة، أنّ الممثلة مريم أوزرلي ستشارك في فيلم عربي بعنوان "لص بغداد" إلى جانب الممثل المصري محمد إمام.

ولم تذكر الصحيفة المزيد من التفاصيل عن الفيلم.

ويأتي هذا الخبر، تأكيداً لأخبار سبق ونشرتها الصحافة المصرية عن مشاركة أوزرلي في الفيلم، إلا أنّه لم يرشح حتّى الآن أي معلومات عن الأجر الذي ستتقاضاه مريم عن دورها فيه.

وكانت مريم قد وضعت شروطًا عدة للموافقة على المشاركة في بطولة فيلم "لص بغداد"، أولها ألّا تتكلم باللغة العربية، وثانيها أن تتقاضي أجرها كاملًا باليورو وقبل بدء التصوير، وقامت بدور الوسيط بينها وبين الشركة المنتجة مصممة الأزياء التونسية إيمان الخميسي.

يذكر أن الممثل خالد أرغنش وقّع عقد فيلم "كازابلانكا" المصري الذي سيجمعه بالممثل أمير كرارة.

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