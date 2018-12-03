بالصور: منى زكي بوزن زائد فما حقيقة حملها بطفلها الرابع؟

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انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة عن حمل الفنانة منى زكي بابنها الرابع، بعد خضوعها لجلسة تصوير في روما، لصالح أحد دور الأزياء الشهيرة، حيث ظهرت ببطن بارز.
وما ساهم في تأجيج الشائعة، اعتذار منى عن بطولة أعمال فنية أبرزها فيلم "ترانيم إبليس" مع النجم أحمد السقا، وتردّدها في قبول بطولة فيلم "أهل الكهف" مع النجم أحمد عز.
ورغم انتشار الشائعة لم تعلّق منى عليها، رغم تأكيد البعض أنّ الحمل هو سبب اعتذارها عن فيلم "ترانيم إبليس"، رغم إعلانها سابقاً عن رغبتها في العودة إلى السينما حيث ظهرت للمرة الأخيرة مع السقا أيضاً في فيلم "من 30 سنة" عام 2016، كما تم تأجيل مشاركتها في ماراثون دراما رمضان للعام الثاني على التوالي لأسباب إنتاجية.
يذكر أن منى زكي لديها ثلاثة أبناء من زوجها الفنان أحمد حلمي، الكبرى لي لي والأوسط سليم والأصغر يونس.
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