بالصور.. مي حلمي تمازح متابعيها على تويتر

ردت المذيعة مي حلمي على سؤال لأحد متابعيها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر بطريقة كوميدية؛ حيث سألها عن الجديد حول علاقتها بالمطرب محمد رشاد؛ لترد بطريقة طريفة قائلة: «احترت معاكم أداري على شمعتى ولا أجيبكم تطفوها معايا».

وذلك بعد أن تم إلغاء حفل زفاف مي حلمي ومحمد رشاد قبل ساعات من موعده المحدد، وانصرف المعزومون في ظروف غامضة، لم يكشف عن أسبابها أيّ من العروسين بشكل رسمي حتى الوقت الحالي.

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من جانبه تمنى المطرب محمد رشاد كل الخير للمذيعة مي حلمي، سواء استطاعا تجاوز الأزمة التي وقعت قبل حفل زفافهما أم لا، ونفى كل المعلومات المغلوطة التي يرددها البعض حول إصابتها بجلطة في القلب.

من ناحية أخرى قام الفنان محمد رشاد بنشر بوستر دعائي يحمل صورته، ومكتوب عليه: "إحساسي" قريبًا، وذلك للترويج لأغنيته الجديدة "إحساسي"، والتي كان مقررًا أن يهديها لخطيبته مي حلمي في حفل زفافهما.

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قامت الإعلامية مي حلمي بالتعاقد على تقديم برنامج اجتماعي جديد، على إحدى القنوات الفضائية، ولكنها لم تكشف عن اسم القناة، ولكن اكتفت بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت: "وجه الوقت اللي أقولكم خبر حلو، اتعاقدت على برنامج جديد مختلف عن الكورة تمامًا، لأول مرة هتشوفوني في برنامج اجتماعي، ضحك وتمثيل وبيناقش مشاكلنا وقضايا المرأة والرجالة كمان، في قناة جديدة وكبيرة ومحترمة".