هيفاء وهبي ترد على منتقدي فستانها

فجأة وبدون مقدمات وجدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي نفسها تتعرض لحملة انتقادات بسبب صورة انتشرت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بفستان جريء.

لكن هيفاء لم تصمت أمام ما تواجهه من انتقادات، وقررت الرد والدفاع عن نفسها، ونشرت عبر حسابها على Twitter صورة كتابية مع صورة لها وهي ترتدي الفستان الذي تسبب في انتقادات لها.

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هاجمت هيفاء منتقديها مؤكدة أنها لا تعلم لماذا تنتشر هذه الصورة مشيرة إلى أنه تم تعديلها ببرامج الفوتوشوب لتظهر بهذا الشكل.

كشفت الفنانة اللبنانية أنها ارتدت هذا الفستان في المشهد الذي ظهرت به في فيلم «خير وبركة»، الذي طرح قبل عام، والآن قرر البعض أن ينشروا هذه الصورة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل الحصول على إعجابات وشهرة عبر هذه المواقع.

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قالت هيفاء إنها بسبب بعض الفشلة الذين ينشرون صوراً لها تتلقى سيلاً من الانتقادات والخوض في عرضها وسبها بأقذر الألفاظ، وهم كالفئران يختبئون وراء هواتفهم ويكتبون ما يحلو لهم.