رانيا يوسف تعتذر للجمهور عن فستانها الجريء، بهذه الكلمات

كشفت رانيا يوسف في بيان صحفي صادر عنها، أنها لم تقصد الظهور "بشكل يثير حفيظة كثيرين، ممن اعتبروا الفستان غير لائق"؛ مشيرة إلى أنه ربما قد يكون خانها التقدير.

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وأضافت رانيا في بيانها: "احترامًا لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذي ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أود أن أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين.. آراء مصممي الأزياء ومتخصصي الموضة غالبًا ما تؤثر على قرارات اختيار الملابس، وقد يكونون وضعوا في الاعتبار أننا في مهرجان دولي، ولم أكن أتوقع كل ما حدث، ولو كنت أعلم ما ارتديت الفستان، وهنا أكرر التأكيد على تمسكي بالقيم والأخلاق التي تربينا عليها في المجتمع المصري، والتي كانت وماتزال وستظل محل احترام.

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وكانت رانيا يوسف قد تعرضت لهجوم شديد بعد ارتدائها فستانًا جريئًا في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، وهو الفستان الذي دخلت بسببه في قائمة الأكثر رواجًا على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.