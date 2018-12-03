شاهد بالصور عمرو دياب يحمي أحد معجبيه من حراسه الشخصيين

لا يخلو أي حفل للفنان عمرو دياب من المواقف التي تجعل الجمهور يتحدث لأيام عن هذا الحفل، وتداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً من حفل الهضبة الذي أحياه بكايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة.

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وخلال الحفل صعد واحد من الجمهور على المسرح ليسلم عليه ويحتضنه، لكن الحراس الشخصيين لدياب تدخلوا لمنعه وأمسكوه.

وبسرعة تدخل عمرو دياب وأمسك بالشاب ومنع حراسه من أن يفعلوا أي شيء له.