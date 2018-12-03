محمد ثروت يفتتح مشروعاً تجارياً.. فهل يعتزل التمثيل؟

افتتح الفنان محمد ثروت مقهى بمنطقة «هضبة حدائق الأهرام» بالجيزة بحضور العديد من نجوم الفن الذين حرصوا على تهنئته بمناسبة افتتاح مشروعه الجديد، وأعرب ثروت عن سعادته بهذا المشروع، وكشف أنه لن يبتعد عن الفن، لكنه سيكون مشروعاً تجارياً إلى جانب عمله الأساسي وهو التمثيل..

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وكان من ضمن الحضور حسن الرداد وشيكو وهاني حسن، والمخرج أحمد البدري وسامح حسين الأسمر وزوجته منى جمال، وشقيقها مصطفى فريسكا والفنانة إيمان أيوب.

يذكر أن من ضمن الأعمال التي شارك بها «جحيم في الهند»، «حلم عزيز»، «مأمون وشركاؤه»، «نيللي وشريهان»، «عفاريت عدلي علام»، «في اللا لا لاند».